Москва23 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина не является "большой тройкой" в историческом смысле, поскольку существуют отличия от Ялтинской конференции 1945 года, что делает формат встречи принципиально иным, хотя и важным для решения глобальных проблем. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук, доцент факультета мировой экономики НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Новиков.

Почему все-таки мы не можем назвать трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР в рамках саммита АТЭС "большой тройкой"? Потому что тогда, в 1945 году, оппозиция новому мироустройству была полностью уничтожена. А сейчас Украина, Европа и часть американских элит, причем значительная, — это по-прежнему та самая ось, которая этому новому миропорядку противостоит. Президент США Дональд Трамп ведет какой-то свой бой внутри Америки с переменным успехом и запутанно. Поэтому это другой формат заявил Новиков

По его мнению, даже при нестандартном формате, трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС принесла главное достижение.

Одно из главных достижений саммита – это то, что три великие державы согласились, что надо разгребать все мировые Авгиевы конюшни [фразеологизм обозначает сильный беспорядок, крайнюю запущенность в делах] заявил Новиков

Подобного мнения придерживается и телеведущий Дмитрий Киселёв, который считает, что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне была своего рода тест-драйвом "большой тройки" наших дней. Он подчеркнул, что для всех участников встречи это был новый формат, который нес не только возможности, но и определенные риски.