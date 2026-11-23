Москва23 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров трех суверенных государств - России, Китая и США - бросила вызов глобалистскому центру, который теперь вынужден прибегать к военной риторике и конфликтам для сохранения своего влияния. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Он отметил, что лидеры трех цивилизаций: евероамериканской, китайской и русской собрались для того, чтобы определить будущее XXI века. У них есть абсолютный суверенитет и они бросают вызов глобалистскому центру, который собирается в Берлине (встреча "Коалиции желающих") и пытается сломать эту игру.

По мнению сенатора, трехсторонняя встреча лидеров была обусловлена наличием индивидуальных интересов у каждой из стран.

У Китая есть свой интерес. И в этом интересе главное — не разорвать стратегический тыл России и Китая, сохранив баланс в мировой торговле и развитии высоких технологий. Россия – цивилизация, без которой не будет мира в Евразии. Мы балансир, ресурсный, военный, экономический на этом огромном пространстве - 17 млн квадратных километров. Да, у нас есть план по развитию энергетики. У Росатома есть великолепный план по тому, как мы будем строить и малые атомные формы, и будем строить большую генерацию. Это то, чем мы будем жить в том числе в XXI веке, доказывая свое превосходство в этих высоких технологиях заявил Перминов

Он предполагает, что в связи с этим, "Коалиция желающих", осознавая свою неполноценность в контексте противостояния России, США и Китая, будет прибегать к тактике прокси-войн, чтобы втянуть Россию в конфликты.

У "Коалиции желающих" не остается никакого маневра для действий. Им нужна военная риторика. Они должны изъять вклады населения, которые лежат на депозитах для того, чтобы запустить военную машину. Они должны отвоевать жизненное пространство, которые им поможет сохраниться в XXI веке, потому что, лишившись американских зонтиков и понимая, куда идет вектор развития больших геополитических весов, они становятся карликами, которые уходят на обочину. И поэтому прокси-война будет продолжаться, и поэтому они будут атаковать и втягивать Россию в этот конфликт. И поэтому мы должны быть быстрее, эффективнее и работать на опережение, в том числе и на фронте заявил Перминов

Ранее американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс заявил, что встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в ходе саммита АТЭС в Шэньчжэне заложила основу для реформирования ООН.