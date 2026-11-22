Трамп: саммит АТЭС стал величайшим в истории Трамп назвал саммит АТЭС величайшим в истории

Москва22 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп назвал завершившийся на этой неделе в Китае саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) величайшим событием всех времен.

GOAT (Greatest of All Time, величайший в истории - прим. ред.) гласит надпись, сопровождающая совместное фото глав стран-участников саммита, которую Трамп разместил в соцсети Truth Social

Трамп заявил также, что его визит в Китай на саммит АТЭС прошел на 12 баллов из десяти.

Саммит АТЭС проходил в Шэньчжэне 18–19 ноября. На полях саммита прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

По итогам встречи принята Декларация глав России, Китая и США о мире.