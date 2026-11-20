Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны премьер-министра Польши

"Ничего не могу поделать": Трамп о недовольстве Туска добрыми словам о Путине Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны премьер-министра Польши

Москва20 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее раскритиковал американского лидера из-за его слов о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Айша Хасни по итогам телефонного разговора с главой Белого дома.

Ну, я ничего не могу с этим поделать ответил Трамп на вопрос журналистки

Путин и Трамп провели двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Перед этим президенты пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами.

Трамп также отметил, что у него с Владимиром Путиным отличные отношения.