Москва20 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее раскритиковал американского лидера из-за его слов о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Айша Хасни по итогам телефонного разговора с главой Белого дома.
Ну, я ничего не могу с этим поделатьответил Трамп на вопрос журналистки
Путин и Трамп провели двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Перед этим президенты пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами.
Трамп также отметил, что у него с Владимиром Путиным отличные отношения.