Do Rzeczy: в Польше возмущены дружеским обращением Трампа к Путину

В Польше возмущены дружеским обращением Трампа к Путину Do Rzeczy: в Польше возмущены дружеским обращением Трампа к Путину

Москва19 ноя Вести.Слова Дональда Трампа "мой друг", сказанные в адрес Владимира Путина при входе в комнату переговоров на саммите АТЭС, вызвали бурную негативную реакцию в Польше. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

В дипломатическом обиходе подобные формулировки обычно носят условно‑ритуальный характер, но в текущем политическом контексте в Польше они вызвали крайне эмоциональную реакцию.

Польские СМИ и политики считают слова Трампа не нейтральным элементом протокола, а сигналом, противоречащим общей линии восточноевропейских государств. Тональность освещения этого события варьируется от критических комментариев до истерических реакций пишет газета

Особое внимание привлекла жесткая публикация премьер‑министра Дональда Туска в соцсети X, которая, правда, вызвала внутри страны не только одобрение, но и критику со стороны бизнес‑сообщества, которое сочло неуместным столь резкий тон главы правительства в отношении США.

Боже, защити нас от таких друзей написал Туск в ответ на обращение Трампа к Путину

Ранее стало известно, что Дональд Туск исключил консультации Европы с Россией в отношении переговоров по Украине.