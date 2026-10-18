Депутат ЕП от Польши осудила Туска за слова о дружбе с Зеленским

В Польше назвали оскорбительной для народа дружбу Туска с Зеленским Депутат ЕП от Польши осудила Туска за слова о дружбе с Зеленским

Москва18 окт Вести.Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о дружбе с главой киевского режима Владимиром Зеленским оскорбительны для польского народа. Об этом заявила депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник.

Ее, в частности, возмутило заявление Туска о том, что эта дружба останется неизменной, несмотря ни на что.

То есть, даже если украинские власти предпримут действия, которые будут противоречить нашим интересам, даже если они будут оскорблять поляков на каждом шагу и громче всех восхвалять убийц польских граждан, он останется привержен этой "дружбе" написала политик в соцсети Х

По словам евродепутата, она лишилась дара речи после заявления Туска. Она добавила, что благодаря такой политике Варшавы украинские власти воспринимают Польшу как банкомат.