Москва25 октВести.Большинство жителей Польши негативно оценивают деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского. Это следует из опроса United Surveys, проведенного по заказу издания Wirtualna Polska.

Против украинского лидера высказались более 62% опрошенных, следует из публикации.

Результаты показывают, что в польском обществе преобладает явный скептицизм

сообщается в материале

Ранее стало известно, что Украина не готова вступать в ЕС, если объединение сохранит лимиты на торговлю зерном.