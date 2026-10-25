Москва25 октВести.Большинство жителей Польши негативно оценивают деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского. Это следует из опроса United Surveys, проведенного по заказу издания Wirtualna Polska.
Против украинского лидера высказались более 62% опрошенных, следует из публикации.
Результаты показывают, что в польском обществе преобладает явный скептицизмсообщается в материале
Ранее стало известно, что Украина не готова вступать в ЕС, если объединение сохранит лимиты на торговлю зерном.