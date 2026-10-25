"Явный скептицизм": поляки высказались по поводу отношения к Зеленскому

Большинство поляков негативно относятся к Зеленскому "Явный скептицизм": поляки высказались по поводу отношения к Зеленскому

Москва25 окт Вести.Большинство жителей Польши негативно оценивают деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского. Это следует из опроса United Surveys, проведенного по заказу издания Wirtualna Polska.

Против украинского лидера высказались более 62% опрошенных, следует из публикации.

Результаты показывают, что в польском обществе преобладает явный скептицизм сообщается в материале

Ранее стало известно, что Украина не готова вступать в ЕС, если объединение сохранит лимиты на торговлю зерном.