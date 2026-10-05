КМИС: более 50% граждан Украины не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Более половины граждан Украины не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок КМИС: более 50% граждан Украины не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Москва5 окт Вести.Более половины граждан Украины против того, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский выдвигался на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно его результатам, на Украине выросло недовольство действующей властью по сравнению с прошлогодними данными.

Респондентам… ставился вопрос, должен ли Владимир Зеленский участвовать в следующих выборах. Сейчас 53% считают, что он должен ограничиться одним нынешним сроком говорится в результатах опроса

Отмечается, что в декабре 2025 года против выдвижения Зеленского выступали 46% опрошенных.

Исследование проводилось с 12 по 21 сентября методом телефонных интервью. В нем участвовали 1002 респондента.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал Европу прекратить поддерживать Украину.