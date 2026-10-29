Социолог о поддержке Зеленского на Украине: не путайте социологию с пропагандой Копатько о рейтингах Зеленского: это пропаганда, а не социология

Москва29 окт Вести.Высокие рейтинги главы киевского режима Владимира Зеленского являются результатом пропаганды, а не реальной социологии. Использование таких данных для формирования общественного мнения является некорректным. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" социолог Евгений Копатько.

Это большая пиар-акция, связанная с тем, что у Зеленского очень высокий уровень не социологии, а пропаганды. Да, это я считаю, что это пропаганда, и не путаем ее с социологией, потому что, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Якобы более 60 процентов поддерживает его как президента, и что рейтинг недоверия у него якобы плюс-минус 27%. То есть это очень хороший показатель. Я полагаю, что здесь скрыто большое лукавство. И в данном случае использовать социологический инструмент, который достаточно усечен в этом случае, на мой взгляд, это некорректно заявил Копатько

Ранее сообщались данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Более половины граждан Украины против того, чтобы Зеленский выдвигался на второй президентский срок. Согласно результатам исследования, на Украине выросло недовольство действующей властью по сравнению с прошлогодними данными.