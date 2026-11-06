Социолог Копатько: Запад сделал из Зеленского "монстра" и сам испугался его Социолог Копатько: созданная Зеленским система насилия на Украине пугает Запад

Москва6 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский создал на Украине такую систему насилия, которая пугает Запад, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" социолог Евгений Копатько.

Вы представляете, какой ужас в стране, какая страшная система насилия создана, которую боится сам Запад? Они сами испугались монстра, которого создали на сегодняшний день… Страшный монстр! Поменяем этого человека! А сможет ли он удержать ситуацию? Ведь [в стране] такой уровень насилия, который… даже не можем вообразить! описал страх европейских властей Копатько

Организация пыточных зон вовсю процветает на Украине. Организаторы тиражируют аналогичные преступные схемы и за пределами страны. Судя по всему, эта незаконная деятельность превратилась в бизнес, считает Владимир Соловьёв.