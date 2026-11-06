Москва6 ноя Вести.Организация пыточных зон вовсю процветает на Украине. Организаторы тиражируют аналогичные преступные схемы и за пределами страны. Судя по всему, эта незаконная деятельность превратилась в бизнес, считает Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Подобный случай произошел в польском городе Радом, указал он.

Судя по всему, такие пыточные - это теперь бизнес для украинцев… В Польше обвинили трех украинцев в торговле людьми и использовании рабского труда. Преступники от имени агентства по трудоустройству нанимали мигрантов-колумбийцев… Им приходилось работать в нечеловеческих условиях за гроши, пишут местные СМИ. Колумбийцев избивали, паспорта у них забирали, сообщается, заставляли трудиться даже беременную, у которой были проблемы со здоровьем. То есть на территории Польши хохлы тиражируют тот бизнес, который у них вовсю процветает на Украине поделился Соловьёв

По версии следствия, колумбийцев заставили работать за 1,5 тысячи злотых в месяц – за 30 тысяч рублей. В Польшу потерпевшие прибыли через Испанию.