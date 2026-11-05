Трех украинцев и сотрудницу кадрового агентства судят в Польше за работорговлю

Трех украинцев в Польше обвиняют в торговле людьми и принуждении к рабству Трех украинцев и сотрудницу кадрового агентства судят в Польше за работорговлю

Москва5 ноя Вести.Трех граждан Украины и сотрудницу кадрового агентства судят в польском городе Радом за торговлю людьми и принуждение к рабскому труду. Об этом сообщил портал Radom24.

Издание добавляет, что фигурантам дела грозит от 3 до 20 лет лишения свободы.

На скамье подсудимых оказались сотрудница агентства по трудоустройству в Радоме, занимавшаяся вербовкой работников, и трое граждан Украины, которые координировали и контролировали работу колумбийцев на радомском предприятии говорится в публикации

По версии следствия, потерпевшие прибыли в Польшу через Испанию в попытке спастись от колумбийских наркокартелей. В Радоме у них отобрали паспорта и деньги, запретили покидать хостел и заставили работать за 1,5 тысячи злотых в месяц, то есть примерно за 30 тысяч рублей.

Кроме того, беженцев постоянно запугивали и избивали. Одному из колумбийцев травмировали ногу, бросив на нее ящик с мясом. Другую женщину принуждали к работе в производственному цехе, несмотря на беременность.

Все четверо подсудимых отрицают предъявленные обвинения и отказываются давать показания.

Ранее в польском городе Ярослав прошел протест: местные жители призывали усилить миграционную политику после того, как гражданин Украины совершил нападение на Бенедиктинское аббатство и убил священника.