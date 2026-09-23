Москва23 сен Вести.Всех украинских мужчин призывного возраста подвергают депортации из Польши только за то, что они попали в полицию. Человек еще не осужден, но его сразу арестовывают и выдворяют из страны. Подробнее об ужесточении политики по отношению к украинским военнообязанным в Польше рассказала представительница хакерской группы "Берегини" в интервью ИС "Вести".

По ее словам, к "Берегиням" чаще всего обращаются украинцы, которые бежали в Польшу, или их родственники. При этом депортация проходит и в соседних европейских странах, но направляют мужчин через польскую границу, уточнила она.

Политика продления вида на жительство ужесточилась, и депортации сейчас подвергают всех, кто попал в полицию, даже если его вина еще не доказана, или его действия не нанесли никакого вреда. Пока идет разбирательство, параллельно готовятся документы на депортацию. Человек еще не осужден, но уже арестован и выдворяется из страны. Чаще всего это мужчины, подходящие под призывной возраст сообщила участница хакерской группы

Также она отметила, что в закрытый бот группы обращаются родственники украинских военнообязанных, но чаще всего помочь им уже не представляется возможным.

Нам в закрытый бот часто обращаются их матери и жены. От отчаяния они стучатся во все двери, чтобы спасти своих мужчин. Но помочь им уже не получается, так как на момент обращения они уже выдворены на Украину и на Украине отданы в руки бусификаторам добавила хакер

Ранее сообщалось, что украинские беженцы продолжают массово уезжать из Польши: только за июль их численность в стране уменьшилась на восемь тысяч человек.