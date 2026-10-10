Москва10 октВести.В польском Ярославе проходит уличная акция против миграционной политики властей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Протесты вызваны недавним инцидентом, когда вооруженный ножом гражданин Украины напал на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве города Ярослав. Местные СМИ сообщили, что мужчина проник на кухню аббатства и набросился на священников.
Мы встречаемся здесь потому, что мы добиваемся ответственной миграционной политики, основанной на принципах безопасностизаявили организаторы митинга
Акция на рыночной площади Ярослава началась с минуты молчания в память об убитом священнике.
Собравшиеся принесли на митинг плакаты, среди которых отметились - "Конец гостеприимству" и "Поляк хозяин в Польше".
Как сообщалось, нападение произошло 24 сентября около 09.30 по местному времени на территории монастыря в Ярославе неподалеку от польско-украинской границы.