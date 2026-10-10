РИА: акция протеста проходит в польском Ярославе, где украинец убил священника

Акция протеста проходит в польском Ярославе, где украинец убил священника РИА: акция протеста проходит в польском Ярославе, где украинец убил священника

Москва10 окт Вести.В польском Ярославе проходит уличная акция против миграционной политики властей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протесты вызваны недавним инцидентом, когда вооруженный ножом гражданин Украины напал на пятерых человек в Бенедиктинском аббатстве города Ярослав. Местные СМИ сообщили, что мужчина проник на кухню аббатства и набросился на священников.

Мы встречаемся здесь потому, что мы добиваемся ответственной миграционной политики, основанной на принципах безопасности заявили организаторы митинга

Акция на рыночной площади Ярослава началась с минуты молчания в память об убитом священнике.

Собравшиеся принесли на митинг плакаты, среди которых отметились - "Конец гостеприимству" и "Поляк хозяин в Польше".

Как сообщалось, нападение произошло 24 сентября около 09.30 по местному времени на территории монастыря в Ярославе неподалеку от польско-украинской границы.