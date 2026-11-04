Москва4 ноя Вести.На Украине процветает работорговля, а западные страны предпочитают не замечать эту проблему. На это в колонке для ИС "Вести" указал председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Сегодня на Украине процветает работорговля, а западные, с позволения сказать, демократии закрывают на это глаза. Может, они такие наивные и просто не в курсе? Конечно, нет! написал он

По словам Медведчука, ранее оказаться в заключении могли украинцы, чьи дома привлекали внимание неонацистов или чьи политические взгляды их не устраивали. Теперь же опасность грозит каждому жителю Украины, поскольку "системе нужны бесправные рабы".