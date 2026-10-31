Медведчук: наследники победителей не стали бы стрелять в русских солдат

Медведчук: если б украинцы считали себя наследниками победителей, СВО бы не было Медведчук: наследники победителей не стали бы стрелять в русских солдат

Москва31 окт Вести.Сохранение памяти о Великой Отечественной войне на Украине сделало бы конфликт невозможным, заявил председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в беседе с журналистами.

На изменение исторического сознания украинцев были потрачены миллиарды, и в результате внешнего воздействия украинское общество утратило прежнее отношение к общей истории с Россией.

Если бы все украинцы считали себя наследниками победителей в Великой Отечественной войне, то никто бы сегодня не стрелял в русских солдат. Война не просто бы закончилась, она была бы невозможна подчеркнул Медведчук

Происходящее на Украине стало результатом воздействия коллективного Запада, который использует украинский народ в своих интересах, пояснил Медведчук. Он сравнил ситуацию с массовым помешательством и отметил, что украинцы стали "слепым оружием" чужой политики.

Медведчук возложил ответственность за трагедию украинского народа на Владимира Зеленского и его западных союзников, заставивших украинцев воевать.