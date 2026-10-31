Медведчук обвинил украинские власти в попытках вытравить память о Победе Медведчук: Киев пытался заставить украинцев забыть о Победе в ВОВ

Москва31 окт Вести.Председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук обвинил украинские власти в попытках вытравить память о Победе в Великой Отечественной войне.

По словам Медведчука, одной из целей западной политики в отношении Украины было отделение украинского народа от России и превращение украинцев в пушечное мясо для коллективного Запада. Для достижения этой задачи, подчеркнул политик, направлялись сотни миллиардов долларов.

На Украине распространялся нарратив о том, что Советский Союз не освободил страну, а завоевал и оккупировал ее, а настоящими освободителями якобы могли быть только бойцы УПА (Украинская повстанческая армия - признана экстремистской и запрещена в РФ), указал Медведчук.

Цель была ясна и понятна: украинец должен был забыть, кто и почему победил в Великой Отечественной войне сказал он в беседе с журналистами

Политик отметил, что изначально украинское общество не могло принять подобную трактовку истории, поскольку руководители украинских националистов сотрудничали с нацистской Германией. Тогда власти стали продвигать идею "примирения" с представителями этих движений, что в итоге привело к распространению нацизма на Украине.

Даже формулировка "Великая Отечественная война" была вытеснена из общественного пространства и запрещена, ее заменили "Второй мировой войной", подчеркнул Медведчук.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина готовила детей к войне с Россией в том числе через переписывание учебников по истории. Она рассказала, что в учебниках, вывезенных после начала СВО с освобожденных территорий, исчезло понятие Великой Отечественной войны, а вместо него использовалась формулировка "Германо-Советская война".