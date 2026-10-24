Бордюжа напомнил, кто стоит за антироссийским настроем у украинской молодежи РИА Новости: Запад долгое время настраивал украинцев против России

Москва24 окт Вести.Представители Запада долгое врем работали над тем, чтобы изменить отношение украинцев к истории и поэтому молодежь в стране настроена антироссийски.

Такое мнение в интервью РИА Новости выразил бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Не думаю, что в ближайшие годы на Украине возникнет дружеский нам режим. Там ведь не просто так работали длительное время американцы, европейцы и англичане, которые стирали историческую память у всего населения Украины сказал Бордюжа

Он также напомнил слова экс-советника президента США по безопасности Збигнева Бжезинского о том, что ни в коем случае нельзя допустить объединения Украины, Белоруссии и России, ведь тогда может появиться новый Советский Союз.

Ранее генсек ОДКБ рассказал, какие последствия могут ждать ЕС после присоединения к нему Украины.