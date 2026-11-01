Бывший генсек ОДКБ заявил о присутствии западного спецназа на Украине Бывший генсек ОДКБ Бордюжа заявил о присутствии западного спецназа на Украине

Москва1 ноя Вести.Спецназ многих западных стран действует на территории Украины, сообщил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

То, что спецназ многих стран действует на территории Украины ни для кого не секрет сказал Бордюжа

Также, по его словам, военные специалисты Запада принимают участие в наведении ракет на военные и мирные объекты России и дают украинским боевикам разведданные по различным объектам.

В совокупности, как отметил экс-генсек ОДКБ, это может стать причиной для развязывания более крупномасштабного конфликта.

Они преднамеренно повышают ставки этого конфликта, преднамеренно повышают градус противостояния. Они это делают специально для того, чтобы нас как можно больше вовлекать в вооруженный конфликт, чтобы мы продолжали использовать свои ресурсы для противодействия отметил Бордюжа

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян сообщал ИС "Вести", что кураторы из британских спецслужб шантажом добиваются выполнения своих требований от украинских боевиков. Также, по его словам, может идти шантаж по поводу вывоза раненых с позиций.