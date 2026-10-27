Москва27 окт Вести.Кураторы из британских спецслужб шантажом добиваются выполнения своих требований от ВСУ. Об этой тактике ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Над ВСУ стоят кураторы, которые обозначили их роль, как пушечного мяса. И командиры выполняют приказы этих кураторов, зарубежных инструкторов из британских спецслужб. Те говорят, мол, удерживайте Константиновку, и даже если все засвидетельствовали обратное, то вы должны всему миру говорить, что вы держитесь. И только после этого можно рядовых на позициях покормить или эвакуировать заявил он

Кроме того, добавил эксперт, может идти шантаж по поводу вывоза раненых с позиций.

Может быть шантаж на тему эвакуации раненых. То есть у находящегося на позиции рядом лежит боец, которого нужно эвакуировать, а ему говорят: "Мы эвакуируем тебя, но только если ты на видео скажешь, что ты там будешь сидеть до упора" пояснил он

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, киевский режим использует иностранных наемников в качестве средства для уничтожения мирного гражданского населения, которое не поддерживает текущий политический курс в стране.

Также он отметил, что среди иностранных наемников высоко ценится умение убивать безоружных людей, и этот навык они тренируют в рядах ВСУ.