Москва17 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уродуют и зачастую подрывают тела иностранных наемников, чтобы усложнить их идентификацию, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Зачастую их [тела] могут изуродовать. Забирают документы, подрывают, чтобы не показывать, какие иностранные наемники воюют на стороне ВСУ. Возможность передать останки или достойно похоронить [погибших наемников] украинскую сторону не интересует. Она их использовала по назначению, а затем максимально дистанцировалась от обещанных выплат. И на этом все