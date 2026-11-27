Посол МИД: Украина – поле боя и наемник в одном лице Мирошник: Украина сама давно стала иностранным наемником для других государств

Москва27 ноя Вести.Наряду с иностранными наемниками, воюющими на украинской земле, сама Украина давно превратилась в инструмент, нанятый другими государствами для достижения их целей. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Очень важно понимать, что не только иностранные наемники воюют на территории Украины, а Украина сама давно стала иностранным наемником для других государств. Сейчас аналитики разных пошибов рассуждают о том, сколько нужно денег заложить в семилетний бюджет ЕС для того, чтобы содержать это государство–наемника. Некоторые говорят: "Один триллион евро" необходимо для того, чтобы содержать Украину в том статусе с восьмисоттысячной армией, с вооружениями, с каким-то производством и складами. То есть Евросоюз затачивает целое государство на то, чтобы долго, усиленно воевать, не растрачивая свои возможности, только оплачивая им и предоставляя вооружение заявил Мирошник

Он считает, что сложившаяся ситуация приносит пользу всем участникам: как руководству Украины, так и европейским странам. Единственное, что не учитывается, – это потенциальный вред для украинского народа, но, по всей видимости, эти детали не имеют для них значения.

Это всем им выгодно. [Глава киевского режима Владимир] Зеленский обогащается и остается при власти, европейцы тратят деньги и раскручивают свой ВПК, всевозможные инвестиционные компании, транснациональные компании делят украинскую землю, тестируют вооружения и развивают свой военно-промышленный комплекс, а украинский народ никого не интересует заявил Мирошник

Ранее заведующий кафедрой дипломатии и геополитики Международной академии Института БРИКС Александр Артамонов сообщил, что в боевых действиях на территории Украины принимает участие полк французского специального назначения численностью около 800 человек. По словам эксперта, подразделения французских военных действовали на различных участках фронта, в том числе в Харьковской области и в районе Мариуполя.