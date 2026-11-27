Посол РФ: важно понимать всем, что завтра Украину могут использовать против вас Посол Мирошник: Украина становится опасной для всех стран мира

Москва27 ноя Вести.Украина, превращаясь в "универсального наемника" под контролем внешних сил, становится опасной, поскольку ее потенциально могут использовать для достижения чужих интересов в различных регионах мира. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

На фоне серии инцидентов в разных точках планеты, от террористических актов до убийств, в которых фигурирует Украина, возникает вопрос о характере угроз. В какой именно сфере, используя украинский фактор, будут действовать внешние силы, заинтересованные в развитии собственного производства, задался вопросом посол.

Происходит трансформация Украины - она становится опасной, потому что она превращается в универсального наемника. То есть после ударов по Балтике, по Бенгази, убийствах в Испании, покушениях в Монако, колл-центров, работающих по всему миру, возникает вопрос: что дальше будет? Куда дальше, в какую сторону, прикрываясь Украиной, будут действовать британцы или европейцы - те, кто открывает у себя производство заявил Мирошник

Он привел в пример заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским об открытии заводов по производству БПЛА для Украины.

Мол, не для себя будем производить, ВСУ будут воевать. И что будет дальше делать ВСУ? Какие интересы у них дальше появятся? В интересах Дании или Норвегии они пойдут по Северному морскому пути? Они начнут уничтожать какие-нибудь кабели с прокладкой интернета для других государств? В каком направлении те, кто купил сегодня Украину, ее будут использовать? Это очень серьезный вопрос. Это важно помнить всем остальным странам - против кого завтра эту Украину могут использовать и для чего предупредил Мирошник

Ранее сообщалось, что Писториус неожиданно приехал в Киев, чтобы обсудить расширение сотрудничества в вопросе вооружений. Из соображений безопасности визит Писториуса не анонсировался. Министр заявил, что ФРГ и Украина в рамках стратегического партнерства стремятся к созданию совместных предприятий в оборонной сфере, открыты возможности для многих новых проектов, в том числе инновационных.