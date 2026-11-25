Эксперт Артамонов заявил о присутствии французского полка спецназа на Украине

Артамонов: на Украине действует полк французских спецназовцев из 800 человек Эксперт Артамонов заявил о присутствии французского полка спецназа на Украине

Москва25 ноя Вести.В боевых действиях на территории Украины принимает участие полк французского специального назначения численностью около 800 человек.

Об этом в беседе сообщил заведующий кафедрой дипломатии и геополитики Международной академии Института БРИКС Александр Артамонов в беседе с KP.RU.

По словам эксперта, подразделения французских военных действовали на различных участках фронта, в том числе в Харьковской области и в районе Мариуполя.

Аналитик отметил, что, несмотря на потери среди личного состава в окрестностях Харькова, информация об их присутствии долгое время замалчивалась обоими государствами.

Было молчание со всех сторон. Но теперь вот уже глава французского МИД это признает заявил Артамонов

Завкафедрой добавил, что военнослужащие из Франции не только задействованы на линии боевого соприкосновения, но и обеспечивают логистические цепочки, курируют поставки вооружений и участвуют в подготовке подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах.