Эксперт де Латтр: на Украине могут находиться более 100 военных из Франции Эксперт де Латтр: более 100 французских военных могут находиться на Украине

Москва17 ноя Вести.На территории Украины могут находиться более 100 военнослужащих из Франции, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии самостоятельно обслуживать сложную европейскую технику. Об этом в беседе с ТАСС рассказал французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр.

По его словам, среди французского персонала, задействованного на Украине, уже зафиксированы погибшие. Де Латтр отметил, что этот контингент не может ограничиваться лишь техническим обслуживанием определенных летательных аппаратов, поставленных Францией украинцам.

С одной стороны, потому что украинцы не обладают техническими возможностями для обслуживания этой техники, с другой – некоторые из них, в частности, ракеты SCALP [Storm Shadow], могут эксплуатироваться только высококвалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку по этой системе... Таким образом, фактически численность контингента может довольно легко превышать сотню человек сказал он

Эксперт пояснил, что применение одной лишь ракеты SCALP требует присутствия специалистов, отвечающих за программирование навигации, использование программного обеспечения для распознавания и определения целей, а также ПО, позволяющего ракете лететь на определенной высоте.

Де Латтр подчеркнул, что истребители, переданные Украине, требуют присутствия еще большего числа французских военных специалистов, так как самолет – более сложная в эксплуатации техника.

Ранее сообщалось, что французские военнослужащие с лета 2026 года могут находиться на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и обслуживанием вооружений.