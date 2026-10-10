Военный эксперт оценил рациональность размещения истребителей Rafale на Украине Эксперт Степанов: у Киева нет безопасной инфраструктуры для размещения Rafale

Москва10 окт Вести.На территории Украины нет безопасной аэродромной инфраструктуры для размещения французских истребителей Rafale. Кроме того, эксплуатация таких самолетов дорого обойдется для бюджета страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, вся летная техника, подконтрольная киевскому режиму, на сегодняшний день уничтожается как в небе, так и на земле, что не позволяет ВСУ эффективно ее использовать.

Отсутствие де-факто безопасной аэродромной инфраструктуры для размещения подобных изделий. Подобные дорогостоящие объекты на любой точке, подконтрольной киевскому режиму, подлежат ликвидации. И самое главное, что все аэродромы подлежат воздействию на регулярной основе, и де-факто вся летная техника регулярно уничтожается как в воздухе, так и на земле. Поэтому, конечно, целесообразность размещения Rafale маловероятна объяснил эксперт

Кроме того, эксплуатация французских истребителей оценивается крайне высоко, что сильно ударит по бюджету Украины.

Ключевым, опять же, аспектом является финансирование подобных дорогостоящих изделий с точки зрения ежегодных эксплуатационных издержек. Они могут составлять до 3,5 миллиона евро за единицу. Берем десяток истребителей – это уже серьезная сумма, которая помимо топлива, затрат на ракетное вооружение выливается в итоге в сотни миллионов долларов подчеркнул Степанов

Ранее сообщалось, что украинские пилоты в ближайшее время начнут проходить обучение по управлению истребителями Rafale во Франции. В июле Париж и Киев согласовали дорожную карту военного сотрудничества. Тогда сообщалось о планах закупить первые 16 истребителей вместе с вооружением и начать в течение года подготовку пилотов и технического персонала.