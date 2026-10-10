Москва10 октВести.На территории Украины нет безопасной аэродромной инфраструктуры для размещения французских истребителей Rafale. Кроме того, эксплуатация таких самолетов дорого обойдется для бюджета страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По его словам, вся летная техника, подконтрольная киевскому режиму, на сегодняшний день уничтожается как в небе, так и на земле, что не позволяет ВСУ эффективно ее использовать.
Отсутствие де-факто безопасной аэродромной инфраструктуры для размещения подобных изделий. Подобные дорогостоящие объекты на любой точке, подконтрольной киевскому режиму, подлежат ликвидации. И самое главное, что все аэродромы подлежат воздействию на регулярной основе, и де-факто вся летная техника регулярно уничтожается как в воздухе, так и на земле. Поэтому, конечно, целесообразность размещения Rafale маловероятнаобъяснил эксперт
Кроме того, эксплуатация французских истребителей оценивается крайне высоко, что сильно ударит по бюджету Украины.
Ключевым, опять же, аспектом является финансирование подобных дорогостоящих изделий с точки зрения ежегодных эксплуатационных издержек. Они могут составлять до 3,5 миллиона евро за единицу. Берем десяток истребителей – это уже серьезная сумма, которая помимо топлива, затрат на ракетное вооружение выливается в итоге в сотни миллионов долларовподчеркнул Степанов
Ранее сообщалось, что украинские пилоты в ближайшее время начнут проходить обучение по управлению истребителями Rafale во Франции. В июле Париж и Киев согласовали дорожную карту военного сотрудничества. Тогда сообщалось о планах закупить первые 16 истребителей вместе с вооружением и начать в течение года подготовку пилотов и технического персонала.