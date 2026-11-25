Москва25 ноя Вести.Военно-промышленный комплекс (ВПК) Франции не перешел к массовому выпуску вооружения, поэтому Парижу приходится забирать технику из резервов национальной армии и отправлять ее Украине.

Об этом ТАСС заявил военный эксперт Ксавье Моро.

Ранее собеседник агентства служил офицером десантного подразделения Вооруженных сил Франции.

В итоге вопреки всем обещаниям власти пустили в ход резервы французской армии — то есть использовали то, что уже имелось в наличии сказал Моро

По его словам, французские производители не готовы вкладывать сотни миллионов евро в новые линии без гарантии долгосрочных госзаказов, которые сохранятся после завершения конфликта на Украине.

Военный эксперт также напомнил, что Париж передает Киеву истребители Mirage 2000, хотя эти машины должны были оставаться на вооружении французской армии до постепенной замены на Rafale.

Кроме того, предприятие в Тарбе, где изготавливают корпуса артиллерийских снарядов, оказалось на грани банкротства, а его станки не модернизировали.

Моро добавил, что термин "экономика войны" во Франции используют слишком часто, хотя де-факто в этом режиме сегодня существует только Украина.

По оценке отставного офицера, финансовое положение Франции не позволит осуществить необходимые инвестиции в ВПК.

Ранее стало известно об отказе Венгрии от участия в очередном кредитном пакете Евросоюза для Украины на сумму 45 миллиардов евро.