Москва7 ноя Вести.Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины не способен организовать масштабный выпуск продукции, потому что полностью зависит от западной компонентной базы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он отметил, что украинский ВПК сегодня пользуется наработками советских инженеров.

ВПК киевского режима в основном опирается на советскую инженерную школу и на те остатки технической документации, которые позволяют реализовывать отдельные проекты довольно фрагментарно. И самое главное – это тотальная технологическая зависимость от западной компонентной базы, потому что спроектировать изделия - не означает воплотить в реальность, а самое главное – поставить на промышленные масштабы его производства сообщил Степанов

Ранее политолог Вячеслав Смоленко заявил, что Украина грабительски распорядилась значительной частью советского промышленного и военно-промышленного потенциала, превратившись затем из потенциального партнера в угрозу для России.