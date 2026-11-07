Москва7 ноя Вести.Полноценное производство ракет на территории Украины сейчас невозможно, потому что оно требует технического потенциала и большого количества задействованного персонала. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный обозреватель Денис Селезнев.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможностей для нанесения комбинированных ударов ракетами и беспилотниками.

Производство полноценное ракет на территории Украины сейчас невозможно, потому что это не беспилотник, она требует огромного количества задействованного персонала, вообще технического потенциала. Очень важно, что они деньги какие-то для этого требуют, но, я думаю, в этом основная цель. Потому что, как видим, знаменитые ракеты "Фламинго" – более полутора лет назад они их уже показывали, но они не играют никакой существенной роли. Вся нагрузка лежит на беспилотниках объяснил Селезнев

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам ВПК Украины, в частности производящим крылатые ракеты "Фламинго".