Военный эксперт заявил, что Украина не смогла создать надежную систему ПВО MK.RU: решение применять ИИ-турели в Киеве вызвало недовольство населения

Москва5 окт Вести.Западная поддержка не помогла обеспечить надежную систему ПВО на Украине, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.

В публикации говорится, что Украина способна бороться с российскими беспилотниками старого образца, но реактивные "Герани" вызывают серьезную обеспокоенность киевских властей.

Накануне власти в Киеве предупредили, что для защиты военных заводов и мостов через Днепр будут уставлены спаренные зенитные пулеметы, которыми управляет искусственный интеллект сообщается в публикации

Данная мера вызвала недовольство со стороны населения, так как под обстрел могут попасть жилые дома.

Ранее стало известно, что более половины граждан Украины не хотят, чтобы Владимир Зеленский шел на второй срок.