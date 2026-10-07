Москва7 окт Вести.Одной из главных проблем украинской ПВО является размещение зенитных ракетных комплексов в жилых кварталах. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Самая большая проблема – это проблема, на которую обращал внимание в Киеве мэр города Кличко, о том, что зенитные средства стали располагать прямо между жилых домов. Причем это обращение было недавно сделано к киевлянам, и говорилось даже о том, что во время открытия огня если кто-то не успел добежать до бомбоубежища, [чтобы они] не стояли возле окон в силу того, что может попасть либо зенитный снаряд, либо ракета. Во всяком случае, о зенитных снарядах точно шла речь рассказал Кнутов

Он добавил, что ракеты для комплексов Patriot, которые передают Украине, имеют истекший срок годности, что негативно сказывается на их работе.

Ракеты Украины сейчас просрочены. То есть они на сегодняшний день фактически не проверялись и могут работать не по той программе, которой должны были бы, если бы они были только что вышедшими из завода. То есть есть неисправности. И эти неисправности вполне могут привести к тому, что полет ракеты, траектория полета будет изменена заявил Кнутов

Ранее политолог Андрей Кошкин прокомментировал возможность новых поставок боеприпасов для ЗРК Patriot Украине. По его словам, процесс зашел в тупик.