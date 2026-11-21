"Это огромная проблема": Зеленский посетовал на дефицит у ВСУ ракет для Patriot Зеленский: поставки Украине ракет для систем Patriot снизились в три–четыре раза

Москва21 ноя Вести.США заметно сократили отгрузку ракет для зенитных комплексов Patriot на Украину, речь идет о падении в три–четыре раза. Такие данные в разговоре с американским телеканалом NBC News привел глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона испытывает нехватку перехватчиков, которые имеют "решающее значение" для проводимых Вооруженными силами Украины (ВСУ) операций в зоне боевых действий.

Это огромная проблема и вызов заявил Зеленский

Глава евродипломатии Кая Каллас еще в сентябре 2026 года предложила странам Европы отдать Украине имеющиеся у них ракеты для систем ПВО Patriot, а взамен "рассчитывать на новые поставки от США".

Между тем, военные эксперты обратили внимание на то, что у самих Соединенных Штатов значительно сократились запасы дальнобойных ракет.

Ранее Зеленский признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. В Верховной раде заявляли, что ситуация с системами противовоздушной обороны на Украине стала наихудшей за все время конфликта.