Москва20 нояВести.Вооруженные силы США израсходовали запасы критически важных ракет большой дальности, говорится в новом исследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признана нежелательной организацией в России).
Уточняется, что в арсенале остались в основном системы с дальностью действия менее 450 км.
За 39 дней кампании до прекращения огня 8 апреля и последующих операций Соединенные Штаты израсходовали от трети до двух третей ключевых боеприпасовговорится в исследовании
В нем также отметили, что для восстановления Штатам необходимо действовать быстро, поскольку "нынешняя нагрузка на запасы привела к возникновению уязвимостей".
Достаточно ли у Соединенных Штатов боеприпасов, чтобы возобновить боевые действия? Короткий ответ: да - против Ирана. Что касается Китая, то здесь есть серьезные опасения.следует из материала
Ранее американский военный аналитик Дэвис предупредил Киев о невозможности его защиты. Он подчеркнул, что передача всех европейских ракет-перехватчиков Украине не спасет ее от российских ударов.