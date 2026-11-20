По данным CSIS, у США значительно сократились запасы дальнобойных ракет CSIS: ВС США исчерпали запасы ракет большой дальности

Москва20 ноя Вести.Вооруженные силы США израсходовали запасы критически важных ракет большой дальности, говорится в новом исследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признана нежелательной организацией в России).

Уточняется, что в арсенале остались в основном системы с дальностью действия менее 450 км.

За 39 дней кампании до прекращения огня 8 апреля и последующих операций Соединенные Штаты израсходовали от трети до двух третей ключевых боеприпасов говорится в исследовании

В нем также отметили, что для восстановления Штатам необходимо действовать быстро, поскольку "нынешняя нагрузка на запасы привела к возникновению уязвимостей".

Достаточно ли у Соединенных Штатов боеприпасов, чтобы возобновить боевые действия? Короткий ответ: да - против Ирана. Что касается Китая, то здесь есть серьезные опасения. следует из материала

Ранее американский военный аналитик Дэвис предупредил Киев о невозможности его защиты. Он подчеркнул, что передача всех европейских ракет-перехватчиков Украине не спасет ее от российских ударов.