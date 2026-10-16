American Conservative: Киеву не стоит полагаться на помощь США с перехватчиками

"Лавочка закрылась": Киев призвали не полагаться на помощь США с перехватчиками American Conservative: Киеву не стоит полагаться на помощь США с перехватчиками

Москва16 окт Вести.Киевскому режиму не стоит рассчитывать на то, что США пожертвуют им свои ракеты-перехватчики, поскольку их количество ограничено. Об этом пишет издание American Conservative.

[У американцев] не так уж и много ракет. США не собираются жертвовать безопасностью своих военнослужащих и экономической безопасностью ради Украины. Лавочка закрылась, и украинцам придется сворачиваться говорится в статье

Ранее телеканал CNN сообщал, что Украина полностью израсходовала ракеты-перехватчики для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Испания и Греция наотрез отказались делиться боеприпасами