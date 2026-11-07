Москва7 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие поставок ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot со стороны США.
Зеленский заявил, что во время российского удара минувшей ночью Украина смогла сбить только четыре ракеты.
По-прежнему существует значительная нехватка перехватчиков для систем Patriot, и Соединенные Штаты находятся в наилучшем положении, чтобы помочь решить эту проблемусказал он
Киев, по его словам, ищет способ, как ускорить поставки и донести ряд посланий до Вашингтона.
Мы надеемся, что США, как и другие наши партнеры, будут действовать в соответствии с принципамирезюмировал Зеленский в соцсети Х
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о невозможности поставок ЗРК Patriot Украине.