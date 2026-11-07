Зеленский упрекнул США в отсутствии поставок перехватчиков для ЗРК Patriot

Зеленский вновь потребовал от США ракеты для Patriot Зеленский упрекнул США в отсутствии поставок перехватчиков для ЗРК Patriot

Москва7 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие поставок ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot со стороны США.

Зеленский заявил, что во время российского удара минувшей ночью Украина смогла сбить только четыре ракеты.

По-прежнему существует значительная нехватка перехватчиков для систем Patriot, и Соединенные Штаты находятся в наилучшем положении, чтобы помочь решить эту проблему сказал он

Киев, по его словам, ищет способ, как ускорить поставки и донести ряд посланий до Вашингтона.

Мы надеемся, что США, как и другие наши партнеры, будут действовать в соответствии с принципами резюмировал Зеленский в соцсети Х

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о невозможности поставок ЗРК Patriot Украине.