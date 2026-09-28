Politico: Каллас на встрече глав МО потребует передать Киеву их ракеты к Patriot

Каллас потребует от стран ЕС передать Киеву их ракеты для Patriot Politico: Каллас на встрече глав МО потребует передать Киеву их ракеты к Patriot

Москва28 сен Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник, 28 сентября, в ходе встречи глав Минобороны стран евроблока, вероятно, будет настаивать на том, чтобы государства Евросоюза (ЕС) передали Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot до получения новых поставок из США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

Ранее издание New York Times сообщало, что западные страны все более неохотно передают Киеву ракеты-перехватчики, поскольку они нужны им самим​​​.

Каллас, вероятно, будет оказывать давление на страны, чтобы те передали Украине ракеты-перехватчики Patriot, пока они ждут новых поставок от США сказано в публикации

Кроме того, глава европейской дипломатии может призвать правительства стран ЕС предоставить больше кораблей для участия в миссии Aspides по обеспечению безопасного судоходства на Ближнем Востоке, сообщает Politico.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признавал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Позже в Верховной раде заявляли, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта.

12 августа депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что Киев оказался в катастрофической ситуации из-за нехватки средств противовоздушной обороны, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.