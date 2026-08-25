Нехватка кадров привела к проблемам с производством вооружений на Украине Bloomberg: на Украине проблемы с производством вооружений из-за нехватки кадров

Москва25 авг Вести.Производство вооружений на Украине столкнулось с серьезной проблемой нехватки кадров. Оборонным предприятиям не хватает рук и специалистов. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство связалось с представителями оборонного сектора на Украине. Там им рассказали, какая проблема для сферы сейчас является самой серьезной.

По словам представителей отрасли, нехватка рабочей силы становится одним из главных препятствий для расширения производства украинского вооружения говорится в тексте издания

Уточняется, что предприятия прибегают к нестандартным методам найма сотрудников. Оборонные компании разыскивают специалистов на пенсии и просят их вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что Киев получает технологии от союзников, чтобы самостоятельно производить ракеты. Однако военный эксперт Юрий Кнутов указал, что Украина способна лишь на "отверточную сборку" и в нынешнем положении не сможет сама производить сложные типы вооружений.