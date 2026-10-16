Москва16 окт Вести.Украина своим примером доказала, что строительство национальной системы ПВО, основанное исключительно на сотрудничестве с зарубежными странами, обречено на провал. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он отметил, что при подобной расстановке Киев в критичные для государства моменты не сможет самостоятельно обеспечить прикрытие объектов страны и вооруженных сил.

Есть вот такие вещи крайне критические для обороноспособности страны, для национальной безопасности, как, например, та же самая спутниковая группировка… Поскольку она не может комплектоваться какими-то иностранными составляющими. И это же, например, касается системы противовоздушной обороны страны. Та же самая Украина показала достаточно ярко, что строить национальную систему противовоздушной обороны страны и вооруженных сил на основе только поставок за счет военно-технического сотрудничества с зарубежными странами… Дело абсолютно бесперспективное прокомментировал военный эксперт

Ранее Михаил Ходаренок назвал три главные ошибки стратегического характера, совершив которые, глава киевского режима Владимир Зеленский обрек страну на бедность на годы вперед. Одна из них - надежда на поставки вооружений от партнеров.