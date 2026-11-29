Москва29 ноя Вести.Проблема Украины с системами противовоздушной обороны (ПВО) стала очевидной, рассказал профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Проблема украинского ПВО встала в полный рост, этого никто не скрывает. Потому что украинцам уже нечем бороться с "Геранями", с баллистическими ракетами. Ракеты Patriot - всё, вопрос практически закрыт. Зеленский даже перестал их канючить, потому что американцы сказали "нет". Европейцы сказали, что самим нужно отметил Бужинский

Он добавил, что теперь глава киевского режима переключился на самолеты. По экспертным оценкам, к концу текущего года у Украины не останется ни одного исправного F-16.