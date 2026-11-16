Москва16 ноя Вести.Украинская система противовоздушной обороны столкнулась с острым кризисом из-за критического истощения запасов ракет для комплексов Patriot. Киев был вынужден перейти к режиму жесткой экономии этих боеприпасов, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил изменение подходов к применению средств ПВО. По его словам, военные больше не могут придерживаться прежнего стандарта, предполагавшего выпуск минимум двух ракет-перехватчиков по каждой воздушной цели. В текущих условиях страна "не может позволить себе такую роскошь", пояснил он журналистам.

NYT описывает нынешнее состояние украинской противовоздушной обороны как "лоскутное одеяло", которое начинает разрушаться под давлением обстоятельств. Дефицит боеприпасов обусловлен двумя ключевыми факторами: США сознательно сберегают свои стратегические резервы на фоне возможных кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, а европейские государства сталкиваются с серьезными сложностями при закупке дополнительных партий ракет.

Ранее сообщалось, что Киев предстоящей зимой может стать непригодным для жизни из-за уязвимости энергетической системы и дефицита средств ПВО.