Москва16 нояВести.Киев может стать практически непригодным для жизни из-за уязвимости энергетической системы и дефицита средств противовоздушной обороны. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что украинские города сейчас находятся в самом уязвимом положении за все время конфликта.
Ежедневные волны ударов по Украине вызвали опасения, что Киев, город с населением в три миллиона человек, может стать практически непригодным для жизни в ближайшие месяцыговорится в публикации
Накануне российские военные с помощью беспилотников поразили подстанцию в Ровенской области. Этот объект обеспечивал работу логистических центров, которые ВСУ используют для хранения военного имущества.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали: российская армия наносит удары по инфраструктуре и цепочкам снабжения, чтобы снизить военно-экономический потенциал противника.