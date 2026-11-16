Киев зимой может стать непригодным для жизни NYT: Киев может стать непригодным для жизни из-за уязвимости энергосистемы

Москва16 ноя Вести.Киев может стать практически непригодным для жизни из-за уязвимости энергетической системы и дефицита средств противовоздушной обороны. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что украинские города сейчас находятся в самом уязвимом положении за все время конфликта.

Ежедневные волны ударов по Украине вызвали опасения, что Киев, город с населением в три миллиона человек, может стать практически непригодным для жизни в ближайшие месяцы говорится в публикации

Накануне российские военные с помощью беспилотников поразили подстанцию в Ровенской области. Этот объект обеспечивал работу логистических центров, которые ВСУ используют для хранения военного имущества.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали: российская армия наносит удары по инфраструктуре и цепочкам снабжения, чтобы снизить военно-экономический потенциал противника.