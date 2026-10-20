Дефицит боеприпасов для Patriot грозит Украине кризисом Advance: нехватка ракет для Patriot может осложнить положение Украины

Москва20 окт Вести.Длительный дефицит боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot может серьезно осложнить положение Украины и повлиять на ход конфликта. Об этом пишет издание Advance.

По оценке журналистов, даже несколько дней без боеприпасов способны вызвать серьезные проблемы.

Несколько месяцев в сочетании с суровыми морозами, уже поврежденной энергосистемой и политическим конфликтом Киева с Вашингтоном могут изменить ход конфликта без каких-либо кардинальных изменений на поле боя говорится в тексте

Издание отмечает, что без ракет для Patriot Украине будет сложнее отражать российские удары. Другие системы противовоздушной обороны не способны обеспечить достаточную защиту от ракет "Искандер" и "Кинжал".

Ранее стало известно, что Вашингтон отложил отправку Киеву ракет для Patriot.