Москва14 ноя Вести.Полученные Украиной от стран Запада истребители F-16 практически не используются, поскольку постоянно ремонтируются. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, киевскому режиму нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе.

На бумаге все это есть, но они постоянно в ремонте, потому что F-16 не новые приводит его слова украинское издание "Общественное. Новости"

По информации СМИ, западные страны обещали Киеву от 80 до 90 машин. По некоторым данным, в 2024–2025 годах Украина получила около 40. Точной официальной цифры нет: и Украина, и страны‑доноры не раскрывают текущее количество боеготовых машин.

По открытым данным, последняя публично подтвержденная поставка F‑16 Украине была в феврале-марте 2025 года от Нидерландов (примерно шесть машин). Однако они начали поступать в Киев после окончания их срока службы и находились в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

Передачу Украине истребителей F-16 и подготовку западными странами украинских пилотов одобрил президент США в мае 2023 года.