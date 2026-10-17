Москва17 окт Вести.Украина может лишиться всех центров обработки данных (ЦОД) из-за слабой системы противовоздушной обороны. Система ПВО страны находится в состоянии агонии, заявил ИС "Вести" военный обозреватель Денис Селезнев.

Как сейчас сообщают западные СМИ, буквально единицы ракет остались у них в запасах, и все попытки получить новые пока что ни к чему не приводят. Много обещаний, но на деле мы видим, что украинская система ПВО находится на данный момент в состоянии агонии. У них какие-то легкие ракеты остаются, стрелковое оружие. А более серьезные и дорогие перехватчики не только к системам Patriot, но и к европейским системам, находятся в значительном дефиците. Они все менее способны защищать какие-то объекты пояснил он

В конце сентября сообщалось, что в украинской столице частично пропал интернет из-за повреждения дата-центров. А в начале октября стало известно, что дата-центр "Парковый" в Киеве получил серьезные повреждения и прекратил работу после недавнего удара российской армии. Восстановление сервисов назвали невозможным.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отметил, что данный ЦОД накапливал информацию, обеспечивал передачу данных в интересах железнодорожной логистики и для обеспечения почтового сообщения.

И, конечно же, ключевой задачей была информационная поддержка возможностей ВСУ, в том числе передача чувствительной развединформации. И есть сведения, что данный ЦОД имел коммуникации с европейскими объектами и серверами заявил он

Александр Степанов предположил, что это был едва ли не ключевой узел информационного обмена, в том числе с европейским командованием.