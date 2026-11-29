Эксперт Бужинский: к концу года у Украины не останется ни одного исправного F-16

Украина рискует остаться без самолетов F-16 из-за сложностей в их обслуживании Эксперт Бужинский: к концу года у Украины не останется ни одного исправного F-16

Москва29 ноя Вести.К концу года Украина рискует остаться без исправных самолетов F-16 из-за длительного времени их технического обслуживания. Об этом рассказал профессор НИУ "Высшая школа экономики", генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По экспертным оценкам, к концу 2026 года у них уже не останется ни одного исправного F-16 из-за технического обслуживания. Через каждые 300 часов эксплуатации F-16 подлежит тотальному техническому обслуживанию. Обычно у американцев это занимает четыре-шесть недель рассказал Бужинский

По его словам, обслуживанием украинских самолетов занимается бельгийская фирма, которая в свое время получила контракт от Пентагона. У этой фирмы техобслуживание занимает 40 недель, в девять раз дольше.

Передачу Украине истребителей F-16 и подготовку западными странами украинских пилотов одобрил президент США в мае 2023 года.