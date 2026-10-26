В Польше не хватает летчиков для управления истребителями F-16 Rzeczpospolita: ВВС Польши столкнулись с нехваткой летчиков истребителей F-16

Москва26 окт Вести.В Военно-воздушных силах (ВВС) Польши есть лишь около 40 пилотов, обученных летать на американских истребителях F-16, которых на вооружении состоит 47 штук, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на два независимых источника.

В настоящее время в военно-воздушных силах у нас всего около 40 подготовленных пилотов самолетов F-16​​​... В результате мы не можем использовать технику стоимостью в миллиарды говорится в публикации

Издание поясняет, что по минимальным нормативам на один боевой самолет должно приходиться примерно 1,5 летчика, то есть при наличии 47 истребителей F-16​​​ должно быть не менее 70 пилотов, умеющих управлять этим самолетом.

Авторы статьи обратили внимание на неэффективную систему обучения и резкое сокращение кадрового состава. Так, в 2018 году в ВВС Польши числились около 70 пилотов F-16, а штат был укомплектован примерно на 90%. Сейчас этот показатель почти вдвое меньше. При этом после базового обучения будущие пилоты F-16 должны пройти долгую подготовку, начиная с учебно-боевых самолетов M-346 Master.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил о развале коалиции по передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, ключевой причиной стали проблемы с подготовкой пилотов ВСУ для полетов на F-16.