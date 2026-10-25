Эстония рассматривает покупку чешских истребителей для защиты от БПЛА Эстония намерена закупить дешевые истребители для защиты от дронов

Москва25 окт Вести.Эстонские власти задумались о перевооружении своих ВВС с целью повысить защищенность от ударов беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает ERR.

Уточняется, что министр обороны Мартин Херем стал больше внимания уделять этой инициативе после того, как посетил Украину. Там он узнал, что киевский режим перехватывает быстрые реактивные беспилотники ВС РФ с помощью дорогих в эксплуатации истребителей F-16 за неимением альтернатив.

Эстония надеется в течение четырех лет выстроить систему защиты от подобных угроз, но за счет более дешевых истребителей. Рассматривается приобретение чешских L-39 или более современных L-159. Один такой истребитель может стоить около 10 миллионов евро.

Отдельным вызовом станет создание соответствующей инфраструктуры, организация технического обслуживания и обучение пилотов. С нуля подготовка специалиста занимает около двух лет. Переобучение пилотов с опытом управления аналогичных истребителей можно провести за год или меньше.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна уязвима для потенциальных атак беспилотными летательными аппаратами. Он признал, что у военных нет возможности замечать все дроны и оперативно сбивать их.