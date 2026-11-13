Москва13 ноя Вести.Чехия может передать Киеву 16 учебно-тренировочных самолетов Skyfox, которые допускается оснастить вооружением. Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Карела Гавличека сообщило агентство ČTK.

Закупку четырех таких машин, по данным агентства, ранее подтвердила украинская сторона. Гавличек во главе делегации чешских предпринимателей посетил Украину и провел переговоры с премьер-министром Сергеем Корецким, где среди прочего обсуждалась возможность поставки очередных Skyfox.

Как отмечает ČTK, Киев проявляет интерес к этим самолетам и рассматривает варианты использования как учебно-тренировочных, так и боевых модификаций. Незадолго до этого о закупке таких машин объявила Армения.

Skyfox представляет собой дозвуковой учебно-тренировочный самолет, допускающий установку вооружения. Применяться он может в том числе для уничтожения БПЛА. Машина разработана чешской Aero Vodochody как глубокая модернизация L-39 Albatros, несет до 1350 кг вооружения на пяти точках подвески, а ее версия Drone Hunter с 70-мм ракетами применяется для перехвата беспилотников. Ресурс самолета — до 15 000 летных часов.