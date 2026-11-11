ERR: восемь уездов в Эстонии получили предупреждение о воздушной тревоге

В Эстонии восемь уездов получили предупреждение о возможной воздушной угрозе ERR: восемь уездов в Эстонии получили предупреждение о воздушной тревоге

Москва11 ноя Вести.В Эстонии в ночь на среду восемь уездов получили предупреждение о возможной воздушной угрозе , сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Силы обороны Эстонии в ночь со вторника на среду сообщили о возможной воздушной угрозе в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. Несколько позже оповещение об угрозе распространили также на Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа говорится в сообщении

Отмечается, что по тревоге в небо поднималась авиация НАТО.

Согласно информации телерадиокомпании ERR, над расположенным на северо-востоке Эстонии городом Кохтла-Ярве военные самолеты НАТО совершили более десяти пролетов с короткими интервалами в течение получаса. Режим опасности на всей территории страны был снят через три часа после его введения.

В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики фиксировали появление украинских беспилотников. Это происходит на фоне более ранних заявлений Эстонии, Латвии и Литвы о том, что они якобы не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов дронами по российским объектам.

В августе латвийские военные сообщили об уничтожении БПЛА над территорией республики, а в октябре Киев признал нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном и принес извинения Вильнюсу.



На фоне подобных инцидентов глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал падение украинских БПЛА на территории НАТО приемлемой ценой противостояния с Россией.

Ранее сообщалось, что советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл предложил Украине помочь с координацией атак по Петербургу.

Помимо этого, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за их решения открыть небо для пролета украинских беспилотных летательных аппаратов.