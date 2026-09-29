Запущенный спецслужбами Эстонии дрон проводит разведку над водами Балтики Эстония запустила разведывательный дрон над Балтийским морем

Москва29 сен Вести.Спецслужбы Эстонии запустили разведывательный беспилотник над Балтийским морем, в том числе, над нейтральными водами, воздушное пространство над которыми контролируют таллинские диспетчеры.

Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Дрон вылетел с острова Сааремаа и следует на высоте чуть более 1,5 километра, вне маршрутов гражданских самолетов, которые пролетают над нейтральными водами в направлении Калининградской области.

В настоящее время беспилотный летательный аппарат находится над морем, уточнил источник агентства. Ожидается, что дрон продолжит движение на восток, в том числе, в сторону Финского залива.

По крайней мере, в нескольких предыдущих случаях, когда дрон также фиксировался в воздушном пространстве, траектория полета была именно такой добавил собеседник агентства

16 сентября у границ России заметили сразу четыре самолета-разведчика стран НАТО.